Polizei Braunschweig

POL-BS: Herrenloser Koffer

Braunschweig (ots)

Steinstraße, 03.07.2024, 21:15h

Am Mittwochabend kam es in der Braunschweiger Innenstadt zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen viertel nach Neun wurde der Polizei in einem Parkhaus in der Steinstraße ein herrenloser Reisekoffer gemeldet. Da eine Gefahr durch den Koffer nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden der Einsatzort und die umliegenden Straßen sofort gesperrt und vorsorglich evakuiert. Davon betroffen war auch eine Lesung in der jüdischen Gemeinde, die zeitgleich stattfand.

Gegen 23:20h wurde der herrenlose Reisekoffer zunächst durch einen angeforderten Delaborierer des Landeskriminalamtes und anschließend durch einen Sprengstoffspürhund überprüft. Es ging zu keiner Zeit eine Gefahr von dem Koffer aus.

Die polizeilichen Maßnahmen wurden um 00:30h beendet.

