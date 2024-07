POL-BS: "L'amour toujours"-Gesänge im Kleingarten

Braunschweig (ots) - A2, Richtung Berlin, 06.07.2024, 11:40h Unfallgeschehen gefilmt und Rettungsgasse entgegen der Fahrtrichtung befahren In den späten Vormittagsstunden kam es am Samstag auf der Autobahn 2 zu einem Verkehrsunfall in Höhe Peine. Eine 31-Jährige wechselte mit ihrem Pkw von dem linken auf den mittleren Fahrstreifen, kam dabei aber zu weit auf den Hauptfahrstreifen und kollidierte mit dem dort fahrenden ...

mehr