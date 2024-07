Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Tatverdächtige nach Raubdelikt festgenommen - Opfer schwerverletzt

Paderborn (ots)

(mb) Kurz nach einem Raubdelikt am Westerntor hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch zwei Tatverdächtige (23/24) festgenommen. Das durch Pfefferspray schwer verletzte Opfer (48) wird einer Bielefelder Klinik behandelt.

Auf dem Wohnwagenplatz für Schausteller der Libori-Kirmes am Fürstenweg ist einem Schausteller am Dienstagnachmittag ein Kleinkraftrad entwendet worden. Bekannte des Geschädigten beobachteten wenig später einen unbekannten Mann, der das gestohlene Elektro-Zweirad in Begleitung eines weiteren Unbekannten schob. Die Zeugen fotografierten den mutmaßlichen Dieb und seinen Begleiter. Bilder der Tatverdächtigen und des gestohlenen E-Rollers wurden in einer WhatApp-Gruppe der Schausteller geteilt.

Nach dem Kirmesbetrieb war ein 48-jähriger Schausteller in der Nacht zu Mittwoch am Westerntor unterwegs. Vor einem Kiosk entdeckte er den laut WhatsApp-Nachricht gestohlenen E-Roller. Im Kiosk sah er die beiden fotografierten Tatverdächtigen und einen dritten, offenbar dazugehörigen Mann. Als das Trio den Kiosk verließ, machte der Zeuge ein Foto von den drei jungen Männern. Einer der drei hatte sofort ein Pfefferspray in der Hand und sprühte dem 48-Jährigen ins Gesicht. Die Tatverdächtigen entwendeten dem Opfer das Handy und flüchteten Richtung Bahnhof.

Der durch die versprühten Reizstoffe schwerverletzte Schausteller wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Bielefeld gebracht.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung stellten Polizeibeamte zwei 23 und 24 Jahre alte Tatverdächtige in der Riemekestraße und nahmen sie fest. Dabei konnten Beweismittel bezüglich des Roller-Diebstahls sichergestellt werden. Unweit fanden die eingesetzten Polizisten das geraubte Handy unter einem geparkten Auto. Den gestohlenen E-Scooter holte der Besitzer ab. Beide Tatverdächtige kamen ins Polizeigewahrsam. Nach dem dritten mutmaßlichen Mittäter wird weiter gefahndet.

Die aus Tunesien stammenden Tatverdächtigen sind polizeibekannt und teils vorbestraft. Beide Festgenommenen sollen am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn wegen des Verdachts des Diebstahls und des schweren Raubes dem Haftrichter vorgeführt werden.

