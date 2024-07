Polizei Paderborn

POL-PB: Rad- und E-Bike-Fahrer bei Verkehrsunfällen teils schwer verletzt

Paderborn/Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Ein Radfahrer und drei E-Bike-Fahrer sind am Dienstag (30.07.2024) bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Ein Senior zog sich schwere Verletzungen zu.

In Paderborn fuhr ein 57-jähriger Radfahrer um 09.35 Uhr auf dem Padersteinweg in Richtung Innenstadt. Zwischen Am Kalberdanz und Weierstrassweg wurde zu diesem Zeitpunkt ein Maschendrahtzaun montiert. Ein Stück Zaun lag ausgerollt auf dem Rad- und Fußweg. Der Radler fuhr drüber und blieb mit einem Pedal hängen. Er stürzte und zog sich leichte Verletzungen. Mit einem Rettungswagen kam der Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

An der Detmolder Straße in Paderborn-Marienloh wollte eine 33-jährige VW-Golf-Fahrerin gegen 11.25 aus einer Grundstückszufahrt auf die Straße einbiegen. Beim Überqueren des Fuß- und Radwegs touchierte sie einen von rechts kommenden 50-jährigen E-Bike-Fahrer. Der Radler stürzte und erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

Gegen 11.30 Uhr fanden Spaziergänger einen 72-jährigen Mann, der mit seinem Elektrofahrrad auf der Messenbergstraße, einem befestigten Waldweg bei Bad Wünnenberg-Bleiwäsche gestürzt war. Der schwerverletzte Mann lag mit seinem Pedelec am Wegesrand und blutete am Kopf. Die Zeugen leisteten erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Der Senior wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht, wo er intensivmedizinisch versorgt werden muss.

Ein 33-jähriger Pedelec-Fahrer stürzte um 19.35 Uhr Am Stadtberg in Paderborn-Dahl. Er hatte am Straßenrand stehende Mülltonnen übersehen und beim abrupten Bremsmanöver die Kontrolle verloren. Auch in diesem Fall war der Rettungsdienst eingesetzt, um den Verletzten ins Krankenhaus zu bringen.

