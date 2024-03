Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Regionalbahn besprüht - Festnahmen nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Hamburg (ots)

Am 24.03.2024 gegen 20:10 Uhr kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an einer Regionalbahn. Demnach stand der Zug in einer Abstellgruppe auf einem Gleis als zwei Personen diesen mit Spraydosen besprühten.

Mitarbeitende der DB Sicherheit stellten deutlichen Farbgeruch fest und konnten die beiden Personen daraufhin am weiteren Sprühen hindern und bis zum Eintreffen der angeforderten Bundespolizei festhalten.

Der 37-Jährige und die 30-Jährige wurden zur Durchführung polizeilicher Folgemaßnahmen dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt.

Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Deutschen aus dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof entlassen.

Durch die Tatverdächtigen wurden ein Wagen mit ca. 15 m² und ein Wagen mit ca. 22,5 m² Graffiti besprüht. Die Bundespolizei konnte am Tatort umfangreiche Tat- und Beweismittel sicherstellen. Darunter befanden sich 12 Sprühdosen.

Gegen die Tatverdächtigen wurden die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

RH

