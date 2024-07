Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei warnt mit aufgesprühten Piktogrammen vor Taschendieben

Paderborn (ots)

(md) Mit dem Libori-Fest läuft nicht nur Paderborns so genannte "fünfte Jahreszeit", auch Taschendiebe fühlen sich in Menschenmengen besonders wohl und haben oft leichtes Spiel. Am Mittwoch, 30.07. waren die Einsatzkräfte des Kommissariats Prävention/Opferschutz gemeinsam mit der Bundespolizei am Bahnhof und in der Paderborner Innenstadt unterwegs, um Besucher auf das Problem aufmerksam zu machen und um Tipps zu geben, wie man sich vor Taschendieben schützen kann.

Um Menschen vor Taschendieben zu warnen, sprühte das Team auch etwa 1x1 Meter große Piktogramme auf Bodenflächen auf. Die Abbildungen verschwinden nach kurzer Zeit wieder durch Witterung und Abrieb. Sie sind da zu sehen, wo die Taschendiebe nach polizeilichen Erkenntnissen gute Tatgelegenheiten vorfinden und erfahrungsgemäß nach Opfern Ausschau halten.

"Die Täter gehen oft arbeitsteilig vor und entkommen im Gedränge unerkannt, noch bevor der Diebstahl bemerkt wird. Sie arbeiten professionell und brauchen oft nur wenige Sekunden um Geldbörsen, Handys und andere Wertgegenstände aus Taschen und Bekleidung zu stehlen", erklärt Kriminalhauptkommissarin Monika Freff.

"Wir wollen Taschendiebstahl sichtbar machen, die Menschen sensibilisieren und den Tätern erst keine Tatgelegenheit geben. Oft machen es Menschen den Taschendieben zu leicht - gerade auch Touristen, die wir mit anderen Präventionsmaßnahmen nur schwer erreichen", erklärt Kriminalhauptkommissarin Simone Höing.

Tipps der Polizei:

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Papiere und Handy immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper. Halten Sie Abstand! Achten Sie gerade da, wo es eng wird oder gedrängelt wird verstärkt auf Ihre Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder "in die Zange" genommen werden. Lassen Sie Ihre Taschen in Restaurants oder anderen Lokalen nicht unbeaufsichtigt. Halten sie Abstand zu fremden Personen, die sie ansprechen, "antanzen" oder sonst Kontakt zu Ihnen suchen. Notieren Sie niemals Ihre PIN irgendwo im Portemonnaie (schon gar nicht auf der Zahlungskarte!). Rufen Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen verdächtige Personen auffallen: Polizeiruf 110.

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz vor Taschendieben: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell