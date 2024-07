POL-PB: Radfahrerin bei Kollision mit Kradfahrer schwer verletzt

Paderborn (ots) - (ah)Sonntag, 28.07.24, 14:45 Uhr, 33102 Paderborn, Bahnhofstraße, Einbruch in Arztpraxis, In der Zeit von Samstagmittag, 13 Uhr bis Sonntagnachmittag, 14:45 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Arztpraxis an der Bahnhofstraße in Paderborn ein. Sie schlugen ein Fenster im ersten Obergeschoss ein und gelangten durch dieses in die Räumlichkeiten. In der Praxis durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht ...

