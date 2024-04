POL-PDLD: Verkehrskontrolle führt zur Blutprobe

Rülzheim (ots) - Vermutlich im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer eine Grundstücksmauer in der Pfarrer-Wetzel-Straße. Der Unfallverursacher flüchtete jedoch ohne Angabe seiner Personalien oder Verständigung der Polizei von der Unfallstelle. An der Mauer entstand geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an ...

