POL-DA: Darmstadt/ Eberstadt: Grauer Toyota gestohlen

Darmstadt (ots)

Unbekannte entwendeten einen grauen Toyota Prius aus der Straße "Am Elfengrund". In der Zeit zwischen Dienstag (13.8.) 18.00 Uhr und Mittwoch (14.8.) 7.00 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter in das Fahrzeuginnere. Im Anschluss flüchteten sie mit dem 2008 gebauten Fahrzeug. Zum Zeitpunkt der Tat wurde das Auto mit dem Kennzeichen "DA-HE 128" gefahren.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang. Das Kommissariat 21/22 aus Darmstadt sucht nach Zeugen und kann unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 erreicht werden.

