Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Drei aufgebrochene PKW in der Carla-Woldering- Straße- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In dem Zeitraum von Samstagabend 17.00 Uhr bis Sonntagmorgen 11.00 Uhr trieben Diebe ihr Unwesen in Osnabrück. Insgesamt gingen die Unbekannten drei geparkte Fahrzeuge in der Carla-Woldering- Straße an und durchsuchten diese nach Diebesgut. Aus einem Nissan entwendeten die Kriminellen diverse Gegenstände. Aus den beiden anderen VW Fahrzeugen wurde nach erstem Ermittlungsstand kein Diebesgut entwendet. Bislang fehlt jede Spur zu den Flüchtigen. Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, sich unter 0541/327-2215 zu melden.

