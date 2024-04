Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/Ellerbeck: Zwei Menschen sterben bei tragischem Unfall auf der L90

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Mindener Straße (L90) zu einem tragischen Unfall, bei dem zwei Persönen tödlich verletzt wurden. Ein 10-jähriges Kind erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Gegen 16.30 Uhr kam ein elektrisch betriebenes Fahrzeug des Herstellers "MG" aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Ersthelfer eilten zur Unfallstelle und befreiten das 10-jährige Kind aus dem Fahrzeug. Nahezu zeitgleich ging der Unfallwagen vollständig in Flammen auf. Für die zwei weiteren Insassen kam jede Hilfe zu spät, sie verstarben noch an der Unfallstelle. Die Maßnahmen am Unglücksort dauern aktuell an. Neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Ellerbeck, Scheledehausen und Bissendorf (ca. 50 Mann) waren zahlreiche Seelsorger an der Unfallstelle vor Ort und betreuten Zeugen, Angehörige und Einsatzkräfte. Die Ermittlungen dauern an.

