POL-OS: Osnabrück: Ohne Fremdeinwirkung - 61-Jähriger bei Motorradunfall auf der A30 schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der A30, zwischen der Anschlussstelle Natbergen und dem Südkreuz zu einem Motorradunfall, bei dem ein 61-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Mann aus Versmold war mit seiner Maschine gegen 16.55 Uhr in Richtung Niederlande unterwegs und beabsichtigte am Zubringer auf die A33 in Richtung Bielefeld zu wechseln. Im Kurvenbereich der Auffahrt verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und prallte gegen die linke Außenschutzplanke. Hierbei erlitt der 61-Jährige schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde von einem Rettungswagen in Krankenhaus gebracht. Das motorisierte Zweirad wurde nicht unerheblich beschädigt.

