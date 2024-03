Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: verdächtige Personen gemeldet - Polizei nimmt Diebe fest + Reifen zerstochen + Fiesta gestreift

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach-Erdhausen: verdächtige Personen gemeldet - Polizei nimmt Diebe fest

In der vergangenen Nacht (05.03.2024) meldeten aufmerksame Zeugen drei verdächtige Personen in der Schneebergstraße. Die Männer betraten Grundstücke und versuchten Türen und Fenster von Fahrzeugen, die auf den Grundstücken abgestellt waren, zu öffnen und an den Inhalt im Fahrzeuginneren zu gelangen. Mehrere Zeugen meldeten offenbar einen identischen Sachverhalt. In einem Fall gelang es, die Unbekannten per Kamera aufzuzeichnen. Biedenkopfer Polizisten nahmen die drei Tatverdächtigen in Tatortnähe vorläufig fest. In der Wohnung eines Tatverdächtigen fanden die Beamten Diebesgut, welches offensichtlich aus Diebstählen vom vergangenen Wochenende stammt. (wir berichteten, der Link zur Meldung vom Wochenende: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5727631 ). Das Diebesgut wurde sichergestellt. Die 20 - 27 Jahre alten Männer mussten mit zur Polizeiwache. Dort folgten die polizeilichen Maßnahmen und die Einleitung der Strafverfahren. Im Anschluss durften sie die Wache wieder verlassen.

Weimar-Niederwalgern: Reifen zerstochen

In der Bahnhofstraße zerstachen Unbekannte zwischen Freitagabend (01.03.2024), 22:00 Uhr und Sonntagmittag (03.03.2024), 12:00 Uhr den hinteren linken Reifen eines Opels. Der Corsa stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof in der Bahnhofstraße. Der Schaden wird mit 60 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei in Gladenbach unter Tel. (06462) 91681312.

Lahntal-Sterzhausen: Fiesta gestreift

Am Donnerstagmorgen (29.02.2024) streifte ein Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand im Bergweg abgestellten Ford am vorderen linken Kotflügel. Ohne sich um den 800 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer in seinem, vermutlich weißen, Fahrzeug. Wer hat den Unfall zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zum Fahrer bzw. seinem Fahrzeug geben? Zeugen melden sich bitte telefonisch bei der Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell