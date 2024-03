Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: gegen Baum geprallt + Kabeldiebe unterwegs + Unfallfahrer flüchtet + gegen Heck gestoßen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Breidenbach- gegen Baum geprallt

Ein 52-Jähriger fuhr gestern Mittag (29.02.2024), gegen 12:40 Uhr, mit seinem VW auf der B253 von Niederdieten in Richtung Breidenbach. In einer Linkskurve in Höhe des Rastplatzes kurz vor Breidenbach, kam der Passat des 52-Jährigen aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Der aus Gedern (Wetteraukreis) stammende Fahrer musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein brauner Passat wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Er hat nur noch Schrottwert. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Pkws musste die B253 im Bereich der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden.

Marburg - Kabeldiebe unterwegs

In der Nacht von Mittwoch (28.02.2024) auf Donnerstag (29.02.2024) drangen Unbekannte durch einen Bauzaun auf die Baustelle in der Schützenstraße ein. Von dort stahlen sie einen Stromverteiler und mehrere Stromkabel. Die Polizei beziffert den Schaden auf 2.250 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 18:00 Uhr und 06:30 Uhr im Bereich der Schützenstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg- Unfallfahrer flüchtet

Samstagfrüh (24.02.2024) stellte der Fahrer eines Mercedes seinen Sprinter um 06:45 Uhr am Erlenring hinter dem Rewe-Markt auf dem parallel zur B3 verlaufenden Parkplatz ab. Als er gegen 12:15 Uhr zu seinem Benz zurückkehrte, bemerkte er einen Unfallschaden im Bereich über dem rechen vorderen Rad. Offenbar war in diesem Zeitraum ein Unbekannter gegen die rechte Front des Sprinters gefahren und hatte einen 750 Euro teuren Schaden hinterlassen. Hinweise zum Unfallfahrer, sowie seinem Fahrzeug, erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg - gegen Heck gestoßen

Auf dem Parkplatz "Afföllerwiesen" stieß ein unbekannter Autofahrer gegen das Heck eines geparkten schwarzen Tourneo Courier und verursachte dabei einen 1.500 Euro teuren Schaden an der Heckklappe des Fords. Im Anschluss flüchtete er, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Wer hat den Unfall am Dienstag (27.03.2024) zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr in der Straße Afföllerwiesen mitbekommen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

