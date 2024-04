POL-OS: Osnabrück: Mit dem Rad durch verschiedene Osnabrücker Stadtteile- Osnabrücker Polizei startet Fahrradprojekt "Sicherheit erfahren"

Osnabrück (ots) - Als eine 54-Jährige am Freitagmorgen (8.50 Uhr) den Zebrastreifen der Frankfurter Straße an der Einmündung zur Straße "Am Pagenkamp" überquerte, wurde sie von einem Renault erfasst und schwer verletzt. Der 80-jährige Fahrer des Kombis befuhr die Gemeindestraße in südliche Richtung und hatte die Fußgängerin offenbar übersehen. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau aus Bad Rothenfelde schwere ...

