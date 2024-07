POL-PB: Diebstähle aus unverschlossenen Autos

Salzkotten (ots) - (md) Unbekannte brachen am Freitag, 20.07. gegen 04.20 Uhr in einen Kiosk an der Franz-Kleine-Straße in Salzkotten ein und flohen in unbekannte Richtung. Der Einbruch fiel auf, da ein Zeuge des angrenzenden Hauses einen Stromausfall bemerkt hatte. Daraufhin prüfte er die Stromversorgung des Kiosks und bemerkte den Einbruch. Insgesamt entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Videoauswertung zeigt zwei Personen, die wie folgt beschrieben werden ...

