Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruchdiebstahl in Kiosk

Salzkotten (ots)

(md) Unbekannte brachen am Freitag, 20.07. gegen 04.20 Uhr in einen Kiosk an der Franz-Kleine-Straße in Salzkotten ein und flohen in unbekannte Richtung.

Der Einbruch fiel auf, da ein Zeuge des angrenzenden Hauses einen Stromausfall bemerkt hatte. Daraufhin prüfte er die Stromversorgung des Kiosks und bemerkte den Einbruch. Insgesamt entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Videoauswertung zeigt zwei Personen, die wie folgt beschrieben werden können: Die erste Person ist zwischen 1,85 Meter und 1,95 Meter groß, sehr schlank und trug eine Wollmütze und einen Schal. Die zweite Person ist etwas kleiner, ungefähr 1,80 Meter groß, muskulös und trug eine Sturmhaube.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat zur fraglichen Zeit Personen an der Örtlichkeit Personen wahrgenommen, auf die die Beschreibung passt? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nimmt die Polizei Paderborn unter 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell