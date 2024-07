Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Ladendiebstahl und rücksichtsloser Flucht gesucht

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Nach einem Ladendiebstahl und einer Flucht durch den vorabendlichen Verkehr in Paderborn-Elsen am Dienstag, 16. Juli, sucht die Polizei Personen, die durch die rücksichtslose Fahrweise eines weißen WV Passats gefährdet wurden.

Gegen 17.25 Uhr hatten Zeugen in einem Lebensmittelmarkt an der Von-Ketteler-Straße einen Mann beim Ladendiebstahl beobachtet. Sie meldeten es Mitarbeitern aus dem Markt und wenig später der Polizei. Der Mann flüchtete aus dem Laden in Richtung der Volksbank und stieg dort in einen geparkten weißen VW Passat. Das Kennzeichen des Autos soll DO-MM 6986 gewesen sein. Da weitere Zeugen das Fahrzeug mit einem Bulli zuparkten und zunächst an der Flucht hinderten, fuhr der unbekannte Autofahrer über den Gehweg, um so auf die Straße in Richtung Paderborn zu gelangen. Dort musste ein Fußgänger zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden. Im Anschluss setzte der Passat die rücksichtslose Fahrt in Richtung Paderborn fort. An der Einmündung zum Bohlenweg gab es einen Rückstau an der dortigen Ampel. Der Fahrer des Passat fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch den Gegenverkehr an den vor der Ampel wartenden Fahrzeugen vorbei. Ihm entgegenkommende Autos mussten abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Eine Fahndung der Polizei nach dem Fahrzeug blieb erfolglos.

Bei dem Ladendieb soll es sich um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten und 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann mit dunklen lockigen Haaren gehandelt haben. Er trug zur Tatzeit ein blaues T-Shirt und eine blaue Weste. Der Fahrer des Passat soll schwarze Haare haben, groß und kräftig sein. Am linken Arm erkannten Zeugen ein auffälliges Tattoo.

Die Polizei bittet Zeugen, besonders den Fußgänger, der durch das heranrasende Auto zur Seite springen musste, sowie weitere Personen, die durch den Passat gefährdet wurden, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell