POL-PB: Augen auf und Tasche zu: Schützen Sie sich vor Taschendiebstahl!

Delbrück (ots) - (mh) Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Anton-Pieper-Straße in Delbrück sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Dienstag, 16. Juli, 20.00 Uhr, auf Mittwoch, 17. Juli, 11.20 Uhr, zunächst ein Fenster ein, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

