Polizei Paderborn

POL-PB: Forstarbeiter schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Lichtenau-Herbram (ots)

(mb) Beim Baumfällen an der Bahnstrecke Hamm-Kassel hat ein Waldarbeiter am Dienstagvormittag schwere Verletzungen erlitten.

Der 30-Jährige war mit weiteren Arbeitskollegen eines Forstbetriebes mit der Rodung von Fichten am Bahndamm in Herbram-Wald eingesetzt. Als ein Arbeitskollege gegen 10.15 Uhr beim Sägen mit einer Motorkettensäge abrutschte, traf das Sägeblatt den Arm des 30-Jährigen. Dabei entstand eine schwere Verletzung. Die Arbeiter leisteten Erste Hilfe und brachten den Verletzten zu einer Arztpraxis nach Willebadessen. Dort wurden sofort der Rettungsdienst und ein Notarzt hinzugezogen. Aufgrund der schweren Armverletzung forderte der Notarzt einen Rettungshubschrauber an, mit dem der Mann in eine Klinik nach Bielefeld geflogen wurde. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben am Unglücksort die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell