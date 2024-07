POL-PB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld: Versuchtes Tötungsdelikt in Bad Lippspringe - MK Strothebach

Delbrück (ots) - (md) Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Samstag, 13.07., 8.30 Uhr und Dienstag, 16.07., 11.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Mühlensenner Straße in Delbrück ein und flohen in unbekannte Richtung. Der Einbruch fiel Nachbarn der Bewohner am Dienstag, 16.07. auf, die sich während der Abwesenheit der Bewohner um den Garten kümmern wollten. Unbekannte hatten sich durch ein Fenster Zutritt ...

mehr