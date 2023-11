Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallfluchten

Hildburghausen (ots)

Am 09.11.2023 kam es zu einer Unfallflucht an einem abgeparkten Pkw in Themar, Römhilder Straße. Der Pkw des Geschädigten war auf einem Parkplatz vor dem Wohnhaus ind der Zeit von etwa 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr abgestellt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden an der hinhteren rechten Ecke. Hinweise auf den Verursacher sind bisher nicht bekannt.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es auf einem Parkplatz der Helios Klinik in Hildburghausen. Hier wurde ein Pkw am 09.11.2023 in der Zeit von 13:25 Uhr bis 22:10 Uhr abgeparkt. Durch einen bis dato unbekannten Täter wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken der rechte Außenspiegel beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 150,- Euro.

