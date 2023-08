POL-DO: Schwerpunktkontrollen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr - Bilanz des Wochenendes

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0732 Bei einem Alleinunfall auf der Derner Straße in Dortmund ist am Sonntag (30. Juli) ein Auto in eine Bushaltestelle geprallt. Dabei wurden eine Person schwer- und zwei Mitfahrer leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 18-Jähriger aus Dortmund gegen 22:30 Uhr die Derner Straße in Richtung Norden. Aus bisher ungeklärter ...

mehr