POL-PB: 21-jährige Frau im Lippesee ertrunken

Paderborn (ots) - (mh) Fahrlässige Brandstiftung war vermutlich der Auslöser eines Carportbrands an der Straße Kaukenberg in Paderborn am Donnerstagabend, 18. Juli. Das ergaben die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Anwohner hatten gegen 19.05 Uhr in einem unter dem Carport angesiedelten Bereich für Müllcontainer Rauch festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Bei ...

mehr