Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Jena (ots)

Zum Glück nur leicht verletzt wude ein 69-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall am 12.Juli 2024. Er war mit seinem E-Liegefahrrad gegen 17:50 Uhr auf der L 1073 aus Rtg. Hermsdorf kommend in Rtg. Tautendorf unterwegs (Saale Holzland Kreis). Ein 85-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw BMW in die gleicher Rtg. und übersah den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 2000,- Euro.

