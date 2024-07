LPI-J: Dieb gestellt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Sinnlose Aggressionen ließ ein bislang Unbekannter am frühen Freitagmorgen in Kahla gegenüber städtischem Eigentum aus. In der Moskauer Straße beschädigte er drei Sitzbänke und warf einen Betonmülleimer um. Zeugen konnten den circa 30-jährigen Aggressor bei seiner Tat beobachten und beschrieben, dass er mit einer langen dunklen Hose, einem T-Shirt und einem Basecap gekleidet war. Bei sich führte er einen Handwagen mit Flaschen ...

mehr