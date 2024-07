LPI-J: Randale in der Nacht

Jena (ots) - Während einer Blaulichtfahrt eines Krankenwagens querte am Donnerstagabend plötzlich ein Radfahrer die Straße. Der Radler überfuhr die Stadtrodaer Straße in Höhe Lobeda-Altstadt an einer Ampel, die für ihn jedoch rot zeigte. Der Rettungswagen fuhr mit Blaulicht und Martinshorn stadtauswärts und konnte eine Kollision mit dem querenden Verkehrsteilnehmer nicht verhindern. Durch die Kollision wurde der 85-Jährige Radfahrer so stark verletzt, dass er vor ...

mehr