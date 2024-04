POL-NB: 71jähriger Mann aus Neubrandenburg vermisst

PHR Pasewalk (ots) - Am 13.04.2024, gegen 02:20 Uhr, geriet im Gemeindewiesenweg, Kleingartenverein in Pasewalk eine Gartenlaube aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Pasewalk konnte bis in den frühen Morgenstunden der Brand gelöscht werden. Auch die Bahnstrecke Pasewalk- Stettin musste bis 04:00 Uhr kurzzeitig gesperrt werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Gartenlaube (Größe 3m x 6m) brannte ...

