POL-NB: Schwerer Motorradunfall zwischen Sassen und Pustow (LK V-G)

Grimmen (ots) - Am 11.04.2024 um 21:45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass auf der Landesstraße 22 zwischen Elmenhorst und Abtshagen im Landkreis Vorpommern-Rügen ein Pkw im Graben liegt. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 56-jährigen deutschen Fahrer aus der Region ein Atemalkoholwert von knapp 1,7 Promille festgestellt. Am Pkw und an der Bankette der L 22 entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5.000 ...

mehr