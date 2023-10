Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Betrunken Wohnwagengespann geführt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 19.10.2023 hielten Polizisten gegen 22.05 Uhr einen Autofahrer auf dem Napoleondamm in Beelen an. Am Steuer des Pkws, an dem ein Wohnwagen hing, saß ein 70-jähriger Niederländer mit einer starken Alkoholfahne. Dieser führte während der Kontrolle einen Atemalkoholtest durch, der die absolute Fahruntüchtigkeit bestätigte. Daraufhin wurde dem Senior eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte den Autoschlüssel sicher, da der 70-Jährige keinen Führerschein besitzt. Dazu kam noch, dass am Wohnwagen falsche Kennzeichen angebracht waren. Daher wurden gleich drei Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell