POL-WAF: Warendorf. Frau auf dem Friedhof belästigt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 19.10.2023 belästigte ein Unbekannter zwischen 12.45 Uhr und 13.00 Uhr eine Frau auf dem Warendorfer Friedhof an der Reichenbacher Straße. Der Mann sprach die Frau an und machte ihr sexuelle Angebote. Die Betroffene forderte den Unbekannten auf, abzuhauen. Dem kam er nach einiger Zeit nach und verließ den Friedhof in Richtung Reichenbacher Straße. Nach Angaben der Frau soll es bereits vor einigen Monaten eine ähnliche Situation gegeben haben.

Der Tatverdächtige ist geschätzt 65 Jahre alt, etwa 1,68 Meter groß, trug eine Brille, eine braune Hose, einen längeren braunen Parka, eine "Opa-Mütze" und hatte ein Fahrrad dabei.

Wer hat die Situation beobachtet? Wer kennt den Mann und kann nähere Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

