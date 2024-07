Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Badeunfall Strandbad Waldeck/Edersee

Edertalsperre, Strandbad Waldeck (ots)

Ein 20 Jähriger aus Hofgeismar hielt sich mit insgesamt vier Freunden am Edersee auf. Im abgegrenzten Strandbad Waldeck schwamm er mit einem Freund in Richtung der dortigen Badeplattform. Auf etwa 2/3 der Entfernung (ca. 15 m) rief er um Hilfe.

Der Vorfall wurde durch eine im Uferbereich sitzende männliche Person beobachtet, welche zur Hilfe ins Wasser eilte. Eine weitere männliche Person warf den an Land befindlichen Rettungsring in Richtung der Personen und half ebenfalls bei der Rettung aus dem Wasser. Nur in Zusammenarbeit konnten sie die in hilfloser Lage befindliche Person aus dem Wasser retten. Sein Freund konnte sich eigenständig ans Ufer begeben. Durch weitere anwesenden Personen, wurde über die dortige Notrufsäule die Rettungsleitstelle verständigt.

Kräfte von DLRG und RTW versorgten die Person. Die Person wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Hinweis: Die Wasserschutzpolizei weist daraufhin, dass man nur ins Wasser gehen sollte, wenn man das Schwimmen zu hundert Prozent beherrscht.

