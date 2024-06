POL-VK: Erneute Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch im Lehrgarten

Völklingen (ots) - In der Zeit zwischen 20.06.24, 12:00 Uhr und 21.06.24, 17:00 Uhr wurde an der Versöhnungskirche in der Poststraße ein Fenster an der Rückseite der Kirche, zur Moltkestraße hin, eingeschlagen/eingeworfen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- ESD Cloosstraße 14-16 66333 Völklingen Telefon: 06898/202-281 E-Mail: ...

