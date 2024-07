LPI-J: Speedy Gonzales

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Als ein Schrottdieb am Donnerstagabend von Zeugen angesprochen wurde, fing dieser an die Leute zu bepöbeln. Die hinzugerufenen Beamten konnten den amtsbekannten 54-Jährigen noch auf dem Grundstück einer Schrottfirma antreffen und verwiesen ihn mit leeren Händen des Platzes. Eine Strafanzeige wegen versuchtem schweren Diebstahls, da er die Mauer des Areals zuvor überstieg, wurde erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr