POL-NB: Löschung der Personenfahndung nach 51-jährigem Albecker

Poggendorf, LK Vorpommern-Rügen (ots) - Am 04.03.2024 gegen 16:45 Uhr ereignete sich auf der B194 in Poggendorf, Landkreis Vorpommern-Rügen, ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Kindern. Die 37-jährige Fahrerin eines PKW Skoda befuhr gemeinsam mit ihrem 7-jährigen Sohn und der 5-jährigen Tochter die L 26 aus Richtung Kandelin in Richtung Rakow. Der 80-jährige Fahrer eines PKW Mercedes befuhr die B 194 aus ...

mehr