POL-DA: Notrufausfall Südhessen

Groß-Gerau (ots) - Ein Baucontainer auf einem Baustellengelände in der Bahnhofstraße geriet am Mittwochabend (14.08.), gegen 19.45 Uhr, in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle, konnten aber nicht verhindern, dass an dem Container ein Schaden von rund 10.000 Euro entstand. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Möglicherweise ging das Feuer von auf einem ...

