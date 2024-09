Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte setzen Parkbank auf Spielplatz in Brand (11.09.2024)

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag eine Parkbank auf einem Spielplatz in der Markgrafenstraße in Brand gesetzt und dabei Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Die Täter zündeten eine auf der Bank stehende Spraydose an, woraufhin die Bank ebenfalls Feuer fing.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

