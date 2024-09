Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Georg-Fischer-Straße - insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden (11.09.2024)

Singen (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochmorgen auf der Georg-Fischer-Straße passiert ist. Eine 60-jährige Mercedes GLC-Fahrerin wechselte auf Höhe eines Einkaufcenters von der linken auf die rechte Spur und touchierte dabei einen rechts von ihr fahrenden Sattelzug. An dem Lastergespann entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro, den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro.

