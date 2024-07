Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Bundespolizisten beobachten Diebstahl

Mannheim (ots)

In der Nacht auf Freitag (12. Juli) beobachteten Beamte der Bundespolizei zwei Tatverdächtige beim Diebstahl in einem Selbstbedienungsladen am Mannheimer Hauptbahnhof.

Kurz nach Mitternacht wurden die Beamten auf die beiden 17- und 20-jährigen Tatverdächtigen aufmerksam. Die aus Serbien und Bulgarien stammenden jungen Männer entnahmen Nahrungsmittel aus der Auslage des Selbstbedienungsladens, begaben sich zum Kassenterminal und tippten unstrukturiert auf dem Display herum. Im Anschluss verließen sie das Geschäft durch den gegenüberliegenden Ausgang ohne die Waren zu bezahlen.

Noch vor der anschließenden polizeilichen Kontrolle im Untergeschoss des Hauptbahnhofs verzehrten die Tatverdächtigen bereits die entwendeten Muffins und den Butterzopf. Eine Sicherstellung war daher nicht mehr möglich.

Die jungen Männer erwarten nun Strafanzeigen wegen Diebstahls.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 21 Euro.

