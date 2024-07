Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Update: 36-Jähriger greift Polizeibeamte innerhalb von 18 Stunden drei Mal an - Tatverdächtiger in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Bundespolizeiinspektionen Karlsruhe und Münster.

Nach weiteren polizeilichen Ermittlungen und dem Vorliegen einer neuen Erkenntnislage hat das Amtsgericht Karlsruhe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Untersuchungshaftbefehl gegen einen 36-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen erlassen. Danach ist der Beschuldigte eines versuchten Totschlags dringend verdächtig.

In der Zeit von Freitagmittag (05.07.2024) bis Samstagmorgen (06.07.2024) hatte der Tatverdächtige an den Hauptbahnhöfen Karlsruhe und Mannheim dreimal Bundespolizisten angegriffen, wobei er unter anderem die Klinge eines sogenannten Cuttermessers verwendet hat. Hierdurch wurden sechs Bundespolizisten verletzt, zwei Beamte mussten ihren Dienst abbrechen (siehe hierzu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5817495).

Alle Beamten befinden sich derzeit auf dem Weg der Besserung und können ihren Dienst zeitnah wieder aufnehmen.

Am 10.07.2024 kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Münster den Tatverdächtigen am Hauptbahnhof Hamm (Westfalen) und erklärten ihm auf Grundlage des Haftbefehls des Amtsgerichts Karlsruhe die Festnahme. Der Beschuldigte wurde noch am selben Abend einem Richter am Amtsgericht Hamm vorgeführt, der den durch das Amtsgericht Karlsruhe erlassenen Haftbefehl in Vollzug setzte.

Der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dr. Dieter Romann, hierzu: "Ich danke den Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizeiinspektionen Karlsruhe und Münster für die schnellen und professionellen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen, welche zur Festnahme des Tatverdächtigen geführt haben. Den verletzten Beamten wünsche ich weiterhin eine gute und schnelle Genesung."

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell