POL-KN: (Dietingen A81/ Lkr. Rottweil) Über 50.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Autobahn (11.09.2024)

Dietingen A81 (ots)

Am Mittwochvormittag ist es auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe über rund 50.000 Euro entstanden ist. Eine 30-jährige Fahrerin eines Maybach war gegen 9.45 Uhr auf der A81 in Richtung Singen unterwegs. Vermutlich in Folge von Unachtsamkeit geriet die Frau mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke zusammen. Die Autofahrerin blieb hierbei glücklicherweise unverletzt. Die entstandene Schadenshöhe am Maybach wird von der Polizei auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Höhe des entstandenen Schadens an den Schutzplanken ist noch nicht bekannt.

