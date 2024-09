POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) 24-jährige Alicia H. vermisst - Polizei bittet um Mithilfe (11.09.2024)

Vöhringen (ots) - Ein Mann ist am Samstagmorgen, gegen 4 Uhr auf dem Gelände des Festivals "Rock am Burghaldenwal" an der Gartenstraße mit einem Quad herumgefahren. Er war stark alkoholisiert und hat einen Security-Mitarbeiter bewusst gefährdet. Als der 24-jährige Security Mitarbeiter den 23-jähriger ...

mehr