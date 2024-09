Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Autofahrer übersieht Fahrradfahrerin (10.09.2024)

VS-Villingen (ots)

Am Dienstag, gegen 15 Uhr, hat sich auf der Berliner Straße ein Unfall ereignet, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt worden ist. Ein 58-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Bundesstraße unterwegs und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er eine auf dem Geh- und Radweg befindliche 32-jährige Radfahrerin. Beim Abbiegevorgang prallte die Radfahrerin gegen das Auto und stürzte. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell