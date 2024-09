Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl

Bechhofen (ots)

In der Nacht zum 09.09.204 kam es in einer Gaststätte in der Lambsborner Straße zu einem Einbruchsdiebstahl. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt in die Gaststätte, brachen dort einen Automaten auf und entnahmen die Geldkassette. Aus dem Schankraum entwendeten die Täter mehrere Flaschen Spirituosen. Die Schadenshöhe wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |kips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell