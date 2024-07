Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 27.07.2024 MIT EINEM BERICHT AUS DEM STADTKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Person auf Balkon bedroht Kinder und Jugendliche mit Langwaffe Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr verursachte eine männliche Person auf einem Balkon im 4. OG in der Lerchenstraße in Heilbronn einen größeren Polizeieinsatz. Mehrere Kinder und Jugendliche konnten beobachten, wie die Person mit einer Langwaffe Zielübungen auf sie machte. Kurz darauf gestikulierte er, dass er sie umbringen würde. Danach verschwand die Person wieder in der Wohnung. Die Gruppe informierte daraufhin über Notruf die Polizei. Nachdem das Gebäude umstellt und der Gefahrenbereich abgesperrt wurde, konnte der Tatverdächtige durch Einsatzkräfte des PP Heilbronn in der Wohnung angetroffen und festgenommen wer-den. In der Wohnung konnten weitere Waffen aufgefunden und sichergestellt werden. Der 36-jährige alkoholisierte Tatverdächtige wurde zwecks weiterer strafprozessualer Maßnahmen auf das Polizeirevier Heilbronn verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell