Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 26.07.2024 MIT EINEM BERICHT AUS DEM HOHENLOHEKREIS

Heilbronn (ots)

BAB 6 / Bretzfeld: Vollsperrung nach Lkw-Unfall Die A6 musste am Freitagabend wegen eines Lkw-Unfalls zwischen den Anschlussstellen Bretzfeld und Öhringen in beiden Richtungen ab 21:05 Uhr gesperrt werden. Ein Sattelzug war auf der Autobahn in Richtung Nürnberg unterwegs. Etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Öhringen verunglückte das Gefährt. Grund hierfür dürfte nach den derzeitigen Ermittlungen ein geplatzter Reifen gewesen sein. Der Sattelzug geriet ins Schleudern und kam im Anschluss quer über alle Fahrstreifen zum Liegen. Die Zugmaschine durchbrach die Mittelleitplanke, so dass ebenso die Richtungsfahrbahn in Richtung Heilbronn/Mannheim gesperrt werden musste. Da der Laster mit einem Kran geborgen werden muss, sind aktuell beide Richtungsfahrbahn noch für mehrere Stunden bis in die Nacht hinein gesperrt. Eine Ausleitung wurde eingerichtet. Der Fahrer und Beifahrer des Sattelzuges konnten das Führerhaus noch eigenständig verlassen und wurde zur ersten Versorgung in umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell