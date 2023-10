POL-MFR: (1128) Radfahrer von Pkw erfasst - Senior erliegt seinen schweren Verletzungen

Nürnberg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (30.09.2023) wurde ein mutmaßlicher Betäubungsmittelhändler in der Nürnberger Innenstadt festgenommen. Der Jugendliche führte unter anderem Marihuana und Ecstasy mit sich. Kurz nach Mitternacht fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ein junger Mann in der Nähe der Frauentormauer auf, welcher ...

