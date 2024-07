POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.07.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Mosbach: 10.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall Nach einem Unfall am Donnerstagabend in Mosbach mussten zwei Autos abgeschleppt werden. Eine 19-Jährige war gegen 22 Uhr in ihrem Seat auf der Mosbacher Straße in Richtung Obrigheim unterwegs und wollte nach links in die Pfalzgraf-Otto-Straße ...

mehr