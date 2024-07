Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.07.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Abstatt/A81: 39-Jähriger flüchtet mit platten Reifen vor Polizei

Noch ist unklar, warum ein 39-jähriger Pkw-Lenker am Donnerstagabend auf der Autobahn 81 bei Abstatt zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und danach auf den Felgen fahrend vor der Polizei flüchtete. Gegen 23.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Audi auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, wie das Fahrzeug plötzlich nach rechts zog und über die dort beginnende Leitplanke schanzte. Hierdurch wurde das Auto stark beschädigt. Anstatt anzuhalten fuhr der Mann jedoch einfach weiter und das obwohl mehrere Reifen seines Audis platt waren. Als die hinzugerufene Polizei ihn stoppen wollte, missachtetet er zunächst jegliche Anhaltesignale und fuhr bis zum Engelbergtunnel weiter, wo er schließlich kontrolliert werden konnte. Ein Atemalkoholtest verlief negativ. Da er jedoch möglicherweise unter dem Einfluss von Medikamenten oder Drogen stand, musste der 39-Jährige eine Blutprobe abgegen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 28.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei Heilbronn stoppte am Donnerstagnachmittag einen 55-jährigen Autofahrer der völlig betrunken undohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, unterwegs war. Der Mann befuhr gegen 15.45 Uhr mit seinem Ford die Würzburger Straße in Richtung Neckargartach. Auf Höhe eines Discounters wurde er angehalten und eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hier gab der 55-Jährige an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Da die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes feststellen konnten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigten einen Wert von 1,8 Promille an. Der Ford-Lenker musste die Polizisten daraufhin in ein Krankenhaus begleiten und hat jetzt mit mehreren Anzeigen zu rechnen.

Massenbachhausen: Unbekannte werfen Radschraube auf Auto - Zeugen gesucht

Nochmal mit dem Schrecken davongekommen ist ein 28-Jähriger, der am Donnertagabend mit seinem Auto von Massenbachhhausen in Richtung Berwangen fuhr. Gegen 21 Uhr war der Mann auf der Kreisstraße 2145 unterwegs, als er am Beginn des Waldes ein lautes Schlaggeräusch vernahm. Hierbei war kein weiteres Fahrzeug auf der Straße unterwegs. Als der 28-Jährige zuhause angekommen war, stellte er ein Loch in seiner Windschutzscheibe fest und fand eine Radschraube auf dem Rücksitz seines Autos. Es wird vermutet, dass diese gezielt auf den fahrenden Pkw geschleudert oder geworfen wurde. Hinweise zum Täter oder den Tätern nimmt die Polizei Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Heilbronn: Zeugen nach Schlägerei gesucht

Zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung kam es am Donnerstagabend auf dem Heilbronner Marktplatz. Gegen 22.10 Uhr soll es zunächst zu einem Wortgefecht zwischen zwei bislang Unbekannten und einem 24-Jährigen gekommen sein. Im weiteren Verlauf habe einer der Unbekannten dem Mann zunächst mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen und ihm dann einen Tritt verpasst, sodass er zu Boden fiel. Auch der zweite Unbekannte soll daraufhin auf den 24-Jährigen eingeschlagen haben. Danach flüchteten die Beiden in Richtung der Lohtorstraße. Zeugen gaben an, dass diese noch in Begleitung einer Frau waren. Die Männer und die Frau werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: etwa 20-25 Jahre alt, dunkle Haare, Jogginganzug der Marke Adidas, weiße Sneaker 2. Täter: etwa 18-20 Jahre alt, dunkle Haare, rotes T-Shirt 3. Weibliche Begleiterin: etwa 18-20 Jahre, weißer Minirock, schwarzes T-Shirt

Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Bad Friedrichshall: Jugendliche zerstören Verglasung von Bushaltestelle - Zeugen gesucht

Nachdem eine Gruppe Jugendlicher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Verglasung einer Bushaltestelle in Bad Friedrichshall Kochendorf völlig zerstörte, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 3.45 Uhr befanden sich etwa acht bis zehn männliche Personen im Alter zwischen 15-18 Jahren an der Bushaltestelle vor dem Rathaus. Diese sollen auf die Verglasung an der Rückseite derart eingetreten haben, dass dieses aus der Halterung brach und zersplitterte. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Bei der anschließenden Fahndung der Polizei konnte die Gruppe nicht mehr angetroffen werden. Wer Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

A81/Mundelsheim: Zwei Frauen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Vermutlich weil der Fahrer eines Porsche mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, kam es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 bei Mundelsheim. Gegen 23.45 Uhr befuhren eine VW- und eine Ford-Lenkerin den mittleren Fahrstreifen in Fahrtrichtung Würzburg. Als die Ford-Fahrerin nach links ausscherte, um den VW zu überholen, soll plötzlich ein Porsche mit überhöhter Geschwindigkeit von hintern angefahren sein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, soll die Fahrerin des Ford nach links ausgewichen sein und hierbei die Mittelleitplanke touchiert haben. Der Porsche streife zunächst die rechte Beifahrertür des Ford und kollidierte anschließend mit dem Heck des VW. Durch die Wucht des Aufpralls entstand sowohl am Porsche, als auch am VW wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am Ford entstanden nur leichte Beschädigungen. Die Höhe des Gesamtschadens konnte bislang nicht ermittelt werden. Die 55-jährige Fahrerin des VW und ihre 54-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

