POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.07.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

A81 / Großrinderfeld: 20 Tonnen Ladung mit Gefahrgut nicht richtig gesichert

Die Fahrt eines Gefahrguttransports endete am Donnerstag auf einem Parkplatz an der A81 bei Großrinderfeld. Der Fahrer war gegen 17.15 Uhr mit seinem Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und der bayrischen Landesgrenze unterwegs. Am Parkplatz "Spitalwald Ost" wurde er durch Beamte des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim kontrolliert. Hierbei bemerkten die Beamten, dass insgesamt 67 verschiedenen Güter transportiert wurden, darunter 10 Fässer aus Stahl mit über 1.600 Litern Isopropanol, einem entzündbaren Stoff, der als Gefahrgut gilt. Da die insgesamt rund 20 Tonnen Ladung so gut wie gar nicht gesichert waren und bereits mehrere Paletten verrutscht und Ladung umgekippt war, wurde die Weiterfahrt untersagt. Sowohl der Fahrer, der Beförderer als auch der Verlader müssen jeweils mit Bußgeldern in Höhe von 300 bis 800 Euro rechnen.

Wertheim-Reinhardshof: Baustellencontainer aufgebrochen

Mehrere Werkzeuge und Maschinen entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag aus einem Baustellencontainer in Wertheim-Reinhardshof. Der oder die Täter machten sich zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 7 Uhr am Donnerstag an der Baustelle im der Gyula-Horn-Straße zu schaffen. Sie durchtrennten ein Bügelschloss und entwendeten Motorsägen, Trennschleifer, eine Bohrmaschine, eine Leiter, einen Laubbläser, einen Staubsauger sowie einen Laser im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim entgegengenommen.

